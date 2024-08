Rassegna "Parco aperto plus". Con Beethoven nell’Oliveto

Quando il sole inizierà a calare per poi sparire tra le acque che bagnano il Parco della Maremma, i musicisti inizieranno a suonare. È in programma oggi alle 19 nell’Oliveto di Collelungo l’incontro con i 45 musicisti dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto per il ciclo di spettacoli di "Parco aperto plus", la rassegna organizzata dal Parco della Maremma con la collaborazione di Ad Arte Spettacoli. La formazione dell’Orchestra sinfonica città di Grosseto è composta da 45 musicisti e arriva al Parco della Maremma dopo numerose esibizioni in tutta Europa, tra cui quella estiva nella Guards’ Chapel di Londra.

Questa sera propone la Sinfonia in fa maggiore n. 6 "Pastorale" di Ludwig van Beethoven, con la direzione di Mateusz Moleda, una sinfonia dedicata alla natura e al naturale svolgimento del ciclo del giorno.

Moleda, direttore d’orchestra dall’età di 19 anni, ha sorpreso il pubblico e la critica con interpretazioni eccezionali di programmi concertistici di vario genere. Nell’ottobre 2023 ha vinto il 1° Premio e il Premio speciale dell’Orchestra al prestigioso Concorso internazionale di direzione d’orchestra Sergei Kussewitzky.

Tutti gli spettacoli di "Parco aperto plus" hanno la certificazione di Legambiente "Ecoevents", che attesta la compatibilità ambientale degli eventi.

Per raggiungere il luogo della performance lo spettatore dovrà affrontare brevi tragitti, a piedi o con mezzi collettivi: si tratta di momenti di preparazione allo spettacolo. Per il concerto di questa sera gli spettatori dovranno farsi trovare aal Centro visite di Alberese, via del Bersagliere 7, da qui partirà, alle18, un autobus riservato, che lascerà gli spettatori nei pressi dell’Oliveto. Da lì i partecipanti dovranno fare una passeggiata, di circa 2 chilometri, su strada asfaltata, accompagnati da una guida del Parco. Potranno assistere allo spettacolo seduti su cuscini disposti sul prato e, alla fine del concerto, intorno alle 21, la guida condurrà nuovamente gli spettatori a prendere l’autobus per il rientro.

In occasione del concerto, la ciclabile per la strada degli Ulivi verrà chiusa alle 17; chi si trova a Collelungo potrà rientrare dalla strada della Pinastrellaia, percorrendo poi la pista ciclabile di Marina di Alberese.