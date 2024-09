1A Pitigliano torna "l’Isola che c’è": ciclo di passeggiate ed esperienze nella natura, per bambini dai 5 ai 12 anni, organizzate dal Comune in collaborazione con il Centro Culturale Fortezza Orsini. Primo appuntamento domenica con "Ecosistema fiume", sul fiume Fiora. Ritrovo alle 14.30 in località Selva del Caggio (evento consigliato per i bambini con età fra i 7 e gli 11 anni). Durata dell’evento, 3 ore. Le attività sono condotte da una guida ambientale escursionistica e da una guida turistica. Prenotazione obbligatoria al 347 2888539 anche whatsapp (per informazioni stesso numero) dalle 17 alle 19.