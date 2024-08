1Terza serata con il "CineHub" sulle Mura medicee (in via del Molino a Vento 17), la rassegna che propone il meglio del cinema con la Maremma usata come set. Oggi (apertura del Molino alle 20.45, proiezione dalle 21.15, come sempre a ingresso gratuito) sarà proposto il film "Le Meraviglie" di Alice Rohrwacher (nella foto), in occasione del decimo compleanno di questo pluripremiato lavoro girato nelle campagne tra Pitigliano, Sovana e Sorano. Prima del film, sarà proiettato il documentario "Paesaggi e Storie di Maremma" di Pietro Mechini con Morbello Vergari. Per informazioni 340-5281379.