"Ramsar Day": a spasso nel padule

In occasione della Giornata Mondiale delle zone umide, riconosciute dalla Convezione Internazionale di Ramsar, il Parco della Maremma ha organizzato l’evento "Ramsar Day: Trappola con gli stivali". Domenica sarà possibile visitare una delle zone umide più importanti dell’area protetta, quella del Padule della Trappola, un luogo di grande valenza conservazionstica e dalle suggestive qualità paesaggistiche. Su questi specchi d’acqua, da novembre ai primi di marzo, vengono a svernare migliaia di gru e di oche selvatiche, insieme a gruppi di anatre e fenicotteri. Insieme alle guide ed a Flavio Monti, ornitologo e ricercatore Cnr-Iret, sarà possibile scoprier questo luogo incontaminato, chiuso al pubblico ed aperto solo per questa particolare iniziativa. Camminando tra macchie e giuncheti, si raggiungeranno i bordi dei "laghetti" affollati in inverno da centinaia di anatre, oche, limicoli e molte altre specie di uccelli acquatici svernanti in Maremma. Per partecipare all’escursione si consiglia un abbigliamento comodo, binocolo e stivali in gomma. La passeggiata, di circa 2 chilometri, si svolgerà infatti nelle aree allagate del padule. Il ritrovo è alle 9 al parcheggio di Principina davanti al Lido Oasi. Il costo del biglietto è di 15 euro. La prenotazione è obbligatoria, contattando il centro visite al numero 0564 393238.