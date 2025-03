Rami e alberi pericolanti. Vigili del fuoco in azione

Ieri mattina le squadre dei Vigili del fuoco sono dovute intervenire a Boccheggiano, nel territorio comunale di Montieri, per mettere in sicurezza alcuni alberi i cui rami pericolanti stavano mettendo a rischio la sicurezza della viabilità sulla "Sp 78". Il personale del Distaccamento di Follonica, quindi, avvalendosi anche dell’autoscala, ha rimosso sia i rami sia le piante diventate instabili e durante le operazioni di messa in sicurezza della strada provinciale il traffico è stato temporaneamente deviato a cura del personale del Servizio viabilità della Provincia di Grosseto.