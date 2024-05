Ragazzo viene aggredito con un coltello e poi derubato del proprio borsello

Un giovane follonichese è stato aggredito e derubato del proprio portafogli durante la notte nella zona di via Fratti a Follonica. A darne notizia è stato lui stesso, sui propri profili social, per mettere in guardia i suoi concittadini.

Un uomo di quasi trent’anni gli si è avvicinato mentre stava andando verso la sua auto che aveva appunto parcheggiato in via Fratti. L’uomo, prima gli ha chiesto una sigaretta poi, al diniego del giovane, in quanto non fuma, gli ha chiesto due euro. A quel punto il giovane ha tirato fuori dalla tasca il portafogli che gli è stato strappato di mano dall’uomo. Il giovane ha tentato di riprenderselo ma lo sconosciuto ha tirato fuori un coltello tentando di colpirlo e poi è scappato. Ne è nato un inseguimento ma il giovane non riuscito più a raggiungere l’aggressore.