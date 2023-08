Muore a 21 anni dopo un tuffo in mare. La vacanza con gli amici finisce in tragedia

Grosseto, 7 agosto 2023 – E’ morto nell’ospedale di Siena dove era ricoverato dal tardo pomeriggio di sabato il ragazzo di 21 anni soccorso in Feniglia dopo aver battuto la testa sul fondale in seguito ad un tuffo mentre si trovava in vacanza con alcuni amici. Troppo gravi le lesioni causate dall’impatto per poter sperare di salvarlo: si sarebbe spezzato l’osso del collo.

Il giovane era stato rianimato in spiaggia e poi trasferito nell’ospedale senese con «Pegaso» a borde del quale erano proseguite le manovre per tenerlo in vita, ma le sue condizioni erano considerate disperate da subito. Sull’episodio indagano la Capitaneria di Porto e i carabinieri di Orbetello, ma la Procura non avrebbe disposto l’autopsia.

E un altro dramma si è consumato nel primo pomeriggio di ieri sulla spiaggia dell’Oasi di Burano, nel comune di Capalbio, dove l’uomo – un turista tedesco di 54 anni, residente a Berlino – era arrivato insieme alla moglie. Intorno alle 14.30 ha deciso di entrare in acqua per fare il bagno ma dopo un po’, non vedendolo tornare, la moglie si è allarmata e ha chiesto aiuto facendo partire le ricerche. Sono stati altri bagnanti a scorgere il su corpo, già inerme, galleggiare non molto distante dalla riva. Allertato il «118», è stato inviato «Pegaso» dal quale il medico si è poi calato in spiaggia con il verricello, mentre da terra sono giunti gli equipaggi di due ambulanze della Cri. Nonostante ogni soccorso, però, l’uomo non ha più ripreso conoscenza. Non è chiaro se l’uomo sia stato colpito da un malore mentre era in acqua o se il decesso sia dovuto ad annegamento. La salma è stata poi trasferita nella stanza anatomica dell’ospedale di Orbetello.

Tre persone, invece, ieri mattina sono state tratte in salvo dai bagnini a Marina di Grosseto, in località Fiumara.