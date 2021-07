Monte Argentario (Grosseto), 8 luglio 2021 - Il Comune di Monte Argentario ( Grosseto) parteciperà ai funerali di Raffaella Carrà che si celebreranno domani, 9 luglio, a Roma nella Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli.

L'arrivo di Sergio Japino alla camera ardente di Raffaella Carrà

Alla cerimonia funebre interverrà in forma ufficiale il sindaco Francesco Borghini con il gonfalone del Comune e la scorta d'onore di agenti della polizia locale.

«Vogliamo essere presenti in veste ufficiale alla cerimonia - ha detto il sindaco - per esprimere il cordoglio della nostra comunità e la vicinanza alla famiglia di Raffaella Carrà, che ricorderemo sempre quale artista e donna di eccezionale valore che tanto amore ha dimostrato nei confronti dell'Argentario e della sua gente, contribuendo in maniera notevole alla diffusione del suo nome e delle sue bellezze nel mondo». Raffaella Carrà era una presenza fissa d'estate all'Argentario dove aveva una casa per le vacanze, a Cala Piccola, sopra Porto Santo Stefano

Una volta appresa la notizia della morte di Carrà, il Comune ha l'omaggiata con manifesti funebri in ricordo della "regina della televisione italiana" ha allo studio "una serie di iniziative permanenti per perpetuarne la memoria".

