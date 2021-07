Monte Argentario (Grosseto), 6 luglio 2021 - Manifesti funebri per Raffaella Carrà dopo la sua morte all'Argentario. Manifesti che sono stati affissi sia a Porto Santo Stefano che a Porto Ercole, i due centri che compongono il comune. E' grande il cordoglio della gente per la morte della soubrette, che all'Argentario ha vissuto a lungo d'estate e non solo, avendo lì una villa nell'incantevole costa di Cala Piccola. Una villa di fronte al mare che appartenne anche all'artista Giò Pomodoro. E non era raro vedere Raffaella Carrà in giro, al bar o a fare la spesa. "Era una di noi", ha detto la gente.

Raffaella Carrà, il commosso addio di Pieraccioni: fu lei a lanciarlo in Rai

Il Comune ha omaggiato la Carrà manifesti funebri in ricordo della "regina della televisione italiana" e si appresta a ricordare la Raffaella nazionale con "una serie di iniziative permanenti per perpetuarne la memoria".

Morta Raffaella Carrà, lutto all'Argentario

Questo il testo del manifesto pubblico: "L'Amministrazione comunale facendosi interprete dei sentimenti della popolazione partecipa con profonda commozione alla scomparsa di Raffaella Carrà, artista e donna di eccezionale valore che tanto amore ha dimostrato nei confronti dell' Argentario contribuendo in maniera notevole alla diffusione del suo nome e delle sue bellezze nel mondo".

Il sindaco Franco Borghini ha già intanto preso contatto con Sergio Japino, ex compagno di Raffaella Carrà e anche lui molto legato a Monte Argentario. E' presidente onorario del Rione Valle, che compone il Palio Marinaro di Monte Argentario, sempre molto seguito e che anche quest'anno non si celebrerà a causa del covid.

"Vogliamo pensare a un'iniziativa permanente - spiega il sindaco all'Adnkronos - come ad esempio ad un premio". In futuro si valuterà anche la possibilità di dedicare una strada o una piazza alla diva. Il sindaco anticipa anche di aver manifestato ai familiari la disponibilità ad accogliere le ceneri della celebre showgirl nel cimitero di Porto Santo Stefano "nel rispetto delle sue volontà testamentarie".