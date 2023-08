"Radio Firenze Viola" a Castiglione: Diretta di due ore sulla Fiorentina con i tifosi

Una diretta di due ore per parlare di Fiorentina durante la quale gli speaker saranno proprio i tifosi della Viola. E’ questa l’iniziativa presa dal Viola Club Tirli che grazie alla disponibilità di "Radio Firenze Viola" ha organizzato per domani (dalle 19 alle 21) un appuntamento in paese, in piazza del Popolo, al quale "sono invitati – dicono gli organizzatori – tutti i tifosi viola, non solo ovviamente quelli locali ma anche tutti quelli che in questi giorni si trovano in villeggiatura in Maremma".

Mercato, aspettative, prime uscite precampionato dell’undici di mister Italiano e la solita ironia dei tifosi toscani saranno gli ingredienti della diretta.