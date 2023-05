Raccolta di cibo alla Conad

In collaborazione con la Cri Grosseto, Conad promuove una raccolta di alimenti a lunga conservazione per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione.

Oggi nei supermercati di via Scansanese, via Clodia e via Senegal saranno attrezzati appositi cestoni dove i clienti potranno depositare il loro contributo di solidarietà. I volontari della Croce Rossa provvederanno a raccogliere tutti i prodotti e a inviarli ai centri di raccolta operativi in Romagna e nelle altre regioni colpite da una tremenda alluvione che ha messo in ginocchio la popolazione. Ogni supermercato contribuirà alla raccolta con un pancale di pasta e di passata di pomodoro Conad.