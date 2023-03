"Quelle vie a Vialli e Scirea"

Il "Fronte Verde" prende posizione sulle nuove vie che in città si vogliono dedicare a personaggi politici. "Bisogna andare oltre il ‘900 e superare quelle divisioni e quelle contrapposizioni che ora sarebbero inutili e anacronistiche – dice il segretario provinciale Francesco Di Meo – Proponiamo di non dedicare alcuna via a personaggi politici, perché troppo divisivi per tutti gli Italiani. Come Fronte Verde chiediamo di edificare un quartiere che celebri la grandezza ed il prestigio dei calciatori della nazionale italiana, che, loro sì, hanno avuto il merito di unire davvero questa nostra divisa nazione". Secondo Di Meo "L’ Italia, infatti, è sempre stata una nazione molto divisa anche sul piano linguistico nei vari dialetti locali e la politica, seppur necessaria per darci una amministrazione, ha creato ulteriori contrapposizioni. Soprattutto i politici a cui si vuole dedicare quelle vie furono molto divisivi anche all’ interno dei loro partiti. Il calcio, invece, soprattutto per quanto riguarda la nazionale italiana, ha avuto il merito di unire tutt. Proponiamo – chiude – di dedicare una delle due vie a Gianluca Vialli e l’ altra a Gaetano Scirea".