Quattro ragazzine strattonate. Una gettata a terra

ORBETELLO Prima sbeffeggiate durante la ssfilata di carnevale. Poi però quello che poteva apparire un normale scherzo si è tramutato in insulti e botte. E’ quanto emerso dal racconto di una mamma che lo ha scritto sui social: quattro ragazze di 13 anni sarebbero state aggredite da un gruppo di coetanei durante i festeggiamenti di domenica a Orbetello. Secondo la donna, una delle mamme di queste ragazzine, un gruppo di ragazzi avrebbe iniziato infastidendo le giovani con bombolette spray. La situazione però sarebbe rapidamente degenerata. Nel tentativo di allontanarsi, una delle giovani sarebbe stata raggiunta, tirata per i capelli, schiaffeggiata e presa a calci. Due amiche, tra cui la figlia della testimone, sarebbero intervenute per difenderla, ma anche loro avrebbero subito violenza, con una delle ragazze addirittura scaraventata a terra. Sarebbe stato l’intervento di un adulto, che avrebbe separato il gruppo e accompagnato le ragazze dagli agenti della sicurezza che erano poco distanti. Quanti sono intervenuti in soccorso avrebbero poi consigliato di rivolgersi ai carabinieri e successivamente ai sanitari presenti per accertamenti medici. Profondo lo sconcerto che è stato poi lasciato sui social da molte persone che avrebbero assistito all’episodio.