Quasi mille ettari di terreni all’asta Occasione per imprenditori Under 41

Oltre 992 ettari di terreni agricoli di proprietà di Ismea all’asta a condizioni agevolate per gli under 41 in Maremma. In provincia di Grosseto si trovano il 40% dei terreni all’asta in Toscana. Valore di base d’asta oltre 9 milioni di euro. Dalla vendita dei 23 terreni agricoli potrebbero nascere 23 nuove aziende agricole giovanili e continuare così a spingere il ricambio generazionale, incentivare l’occupazione, l’innovazione nelle campagne e contrastare lo spopolamento delle aree agricole. Lo strumento è quello della 6^ edizione delle Banche delle Terre con cui Ismea prosegue il suo impegno teso a favorire la mobilità del mercato fondiario reimmettendo nel circuito produttivo terreni, con procedure semplici, telematiche, aperte a tutti e con la possibilità di ottenere una rateizzazione del prezzo di acquisto fino a 30 anni. A dirlo è la Coldiretti ricordando come il capitale fondiario sia spesso un ostacolo per i giovani che vogliono creare imprese agricole. Le specifiche dei terreni all’asta sono consultabili sul sito di Ismea. I 23 terreni sono in 10 comuni: 2, per 137 ettari ad Arcidosso; 2 a Campagnatico (27 ettari), 3 a Cinigiano (96 ettari), uno a Civitella (108 ettari), 4 a Grosseto (64 ettari), 3 a Manciano (211 ettari), uno a Massa Marittima (42 ettari), 3 a Orbetello (38,5 ettari), uno a S. Fiora (84 ettari) e 2 a Scansano (151 ettari).