Qualità della vita. La provincia di Grosseto crolla al 74° posto

Nell’anno in cui la provincia di Udine vince la classifica della "Qualità della vita", redatta dal Sole 24 Ore, la Maremma si scopre un po’ meno felix. Sì perchè la provincia di Grosseto crolla al74esimo posto della graduatoria perdendo 17 posizioni rispetto all’anno scorso, "maglia nera" in Toscana. Tutte e 107 le province italiane prese in esame attraverso 90 indicatori statistici, con sei macro aree: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia, società e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero. Nelle ultime 40 posizioni scivolano ben nove province del Centro o del Nord tra cui Grosseto. È Firenze la provincia toscana in cui si vive meglio. Quest’anno perde tre posizioni, ma rimane saldamente tra le prime dieci realtà italiane dove di vive meglio. Dopo Firenze il risultato migliore lo ottiene Pisa che si piazza al 21esimo posto, seguita da Siena al 30esimo e Prato al 31esimo. Poi ci sono Arezzo al 45esimo posto, Lucca al 63esimo, Pistoia al 64esimo e Livorno al 66esimo. In fondo alla classifica ci sono Massa Carrara al 72° posto e ultima, come detto, Grosseto (74° posto). Un risultato "sconfortante" che arriva soprattutto dall’indicatore "giustizia e sicurezza": in questo caso Grosseto si piazza al 99esimo posto su 107 province, una delle peggiori performances d’Italia. Male anche nella classifica di "Ricchezza e consumi" (72° posto), "Affari e lavoro" (59°), "Demografia e società" (87°). Migliori le performances su "Ambiente e servizi" (35°) e "Cultura e tempo libero" (22°). Interessante i dati che proiettano la provincia di Grosseto al secondo posto in Italia (dopo Savona) per numero di ristoranti ogni mille abitanti: in Maremma ce ne sono 6,71. Quarto posto invece per la presenza di librerie: 12,4 ogni 100mila abitanti. Bene anche l’indicatore sulla qualità della vita dei giovani, sottocategoria di "Ambiente e servizi": La provincia di Grosseto è quinta tra i parametri di concerti, sport all’aperto, nozze e primo figlio.

Matteo Alfieri