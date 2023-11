"Qb" festeggia con libri e musica

Cinque anni di incontri, libri, viaggi, musica: è quello che ha proposto fin dall’inizio la libreria QB Viaggi di carta in piazza della Palma a Grosseto e nata grazie al progetto PopUP per la rivitalizzazione del centro storico cittadino.

In questa settimana per festeggiare il lustro di attività, sono in programma numerosi appuntamenti. Si inizia oggi alle 18 con la poetessa Flavia Musella e il suo libro edito da Effigi dal titolo "Poesie dal rimedio lontano". Introduce l’editore Mario Papalini (nella foto).

Si prosegue domani (sempre alle 18) con la presentazione del libro "La zingara di Montepulciano. Viaggio nella Toscana delle leggende" di Paolo Ciampi che ne parla con il giornalista Norberto Vezzoli.

Ospite d’onore dei festeggiamenti sarà giovedì 16 novembre (alle 18) lo scrittore Sacha Naspini che si racconterà attraverso i suoi libri insieme a Gilberto Galloni e a Valentina Santini.

Un po’ di musica venerdì alle 21 con il tradizionale appuntamento della Pizza Night accompagnata dalle note di "Si prega bossare" con Elena Fredianelli alla voce e Stefano Raddi alla chitarra e voce.

Spazio ai bambini sabato alle 15.30 con il laboratorio "Il bosco segreto" con Elettra e Giuliana. Il laboratorio è su prenotazione ai numeri 3493397061 – 3403593726.