Puliamo lo scoglio, domani tutti pronti in via del Campone

MONTE ARGENTARIO

Torna domani l’iniziativa ’Puliamo lo scoglio’. Il Comune di Monte Argentario aderisce all’appuntamento organizzato da La Racchetta Argentario per la giornata di domani. L’obiettivo di questo secondo intervento - il primo era stato realizzato lo scorso ottobre e aveva interessato la pulizia di un tratto della strada Panoramica - è quello di pulire la via del Campone fino al bivio per Capo d’Omo. Un importante momento per dare una "rassettata" e togliere tutti i rifiuti presenti nel tratto di strada previsto. Per chi vorrà partecipare il ritrovo sarà alle 8,30 in prossimità dell’ex Cantiere Mileo. Da lì inizierà la raccolta dei rifiuti a bordo strada da parte dei volontari. La raccolta sarà autonoma e ognuno potrà organizzarsi come meglio crederà, con abbigliamento idoneo. Sarà cura dell’organizzazione fornire i guanti e i sacchi per la raccolta, grazie alla collaborazione di Sei Toscana, che collaborerà inoltre all’evento anche per lo smaltimento dei rifiuti raccolti.