Pugilistica Argentario, nuova sede. Sarà ospitata all’ex Aeronautica

La Pugilistica Argentario andrà all’ex Aeronautica. Qualche settimana fa su La Nazione avevamo dato notizia che il gruppo sportivo, guidato dal tecnico federale Francesco Fiorelli, era alla ricerca di una sede dove tenere la propria attività, dopo alcuni anni di stop. Un appello lanciato e raccolto dal sindaco Arturo Cerulli, che adesso promette all’associazione uno spazio all’interno dell’ex 64esimo deposito di Porto Santo Stefano. "Abbiamo sbloccato un nuovo obiettivo – sottolinea Fiorelli –. Grazie all’impegno della nuova amministrazione comunale di Monte Argentario, in particolare del sindaco Arturo Cerulli, la Pugilistica Argentario beneficerà di uno spazio all’interno dell’ex Aeronautica militare, come parte integrante del progetto del polo sportivo e culturale. Verrà creato dalla società sportiva in tale area un centro di avviamento al pugilato amatoriale senza finalità di lucro, si tratterà di un progetto che una volta ultimato sarà a disposizione di tutti. Si tratta di una struttura in perfette condizioni, dove ci impegniamo ad organizzare eventi e appuntamenti fissi aperti al pubblico per lo sviluppo dello sport nel territorio, in questo caso specifico del pugilato". Una novità che permetterà così al gruppo di riprendere la propria attività, ma non solo. "Una parte dell’area assegnata alla società sportiva sarà destinata all’esposizione di tutto il materiale storico-fotografico pugilistico dell’Argentario risalente al 1933 – aggiunge Fiorelli –, frutto di dieci anni di ricerche in collaborazione con il centro studi don Pietro Fanciulli. Sarà fruibile da chiunque liberamente. L’area comprenderà, oltre alla completa attrezzatura pugilistica, un circuito di allenamento militare "bootcamp", del quale sono istruttore nazionale autorizzato. Mi preme sottolineare che il sindaco Arturo Cerulli ha sempre creduto nella Pugilistica Argentario sin dal giorno in cui è stata riaperta nel 2014. Anche se il lavoro è molto la società si impegnerà a muovere i primi passi con l’apertura dei corsi già da gennaio 2024". Appello dunque ascoltato: i tanti eventi organizzati in passato dalla società sportiva di Fiorelli potranno presto essere ripresentati dal gruppo sportivo, che adesso tornerà a proporre la propria attività dopo un periodo di pausa. Andrea Capitani