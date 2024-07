Proteste dei cittadini: "Rifiuti, siamo stufi"

FOLLONICA

Cassonetti maleodoranti e spazzatura gettata ovunque: i follonichesi non ci stanno, ma la colpa è dei servizi di pulizia oppure della maleducazione delle persone? I reclami da parte dei cittadini sulla questione dei cassonetti per i rifiuti non sono una novità, sopratutto d’estate in cui la quantità di spazzatura aumenta con l’arrivo dei turisti.

Segnalazioni arrivano dai residenti in via Romagna. "Non ne possiamo più – dice uno di loro –. Non è un attacco né alla nuova, né alla vecchia giunta. L’azienda per la gestione dei cassonetti, Sei Toscana, ha abbandonato l’utilizzo delle isole ecologiche dei nostri condomini e ha scelto di installare i cassonetti su dei posti auto, più che necessari a noi cittadini, lungo via Romagna. In questo modo i loro camion posso raccogliere i rifiuti direttamente sulla strada, senza dover fare variazioni nel percorso per raggiungere spazi recintati. I cassonetti poi non vengono svuotati quotidianamente, ma quando pare ai camion del Sei Toscana, e non vengono mai puliti. Questo ha causato una situazione degradante per noi condomini. I cassonetti producono odori forti e sgradevoli rendono impossibile tenere le finestre aperte. A livello condominiale avevamo creato appositamente un’isola ecologica in un posto strategico dove non si andavano a creare né problemi di odori, né di stoccaggio di materiali. Sei Toscana non ha mai mantenuto le promesse fatte. La situazione è poi sicuramente andata a degenerare a causa dell’inciviltà delle persone. Adesso però siamo costretti a vivere con odori sgradevoli giorno e notte. Chiedo alla nuova amministrazione, a nome di tutto il quartiere, maggiore sensibilità per il decoro urbano e per la vita dei cittadini".

I cittadini, insomma, chiedono un miglioramento del servizio al quale dovrebbe in ogni caso affiancarsi un comportamento più civile da parte dei singoli, perché sono ancora frequenti gli episodi di persone che utilizzano i cestini come vere e proprie discariche. Sopratutto nei weekend, con il repentino aumento di turisti in città, i cestini adibiti alla carta vengono invasi da qualsiasi tipologia di rifiuto, rendendone complicato il corretto smaltimento.

Viola Bertaccini