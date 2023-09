Proposta di Edificio in Via Amendola a Follonica: Discutiamo!

Su disposizione della presidente del Consiglio comunale, Francesca Stella, oggi si riunisce il Consiglio comunale alle 16.15 nella sala consiliare del Comune di Follonica. La diretta della seduta verrà trasmessa sulla pagina web del Comune e sulla pagina YouTube dedicata. All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consolidato dell’anno 2022, approvazione del regolamento comunale per la disciplina delle sagre e delle feste temporanee. Proposta di adozione del piano urbano della mobilità sostenibile.

Da discutere anche una proposta di partenariato pubblico privato "per la progettazione e realizzazione di strutture ed edifici pubblici a Follonica in via Amendola in un edificio a destinazione commerciale oltre che un edificio per somministrazione cibi e bevande) e in parte in un area compresa tra l’Acquapark e la Gora delle Ferriere nonchè la cessione del diritto di superficie sull’area posta in via Amendola.