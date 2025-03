Progetto "Over to over". Truffe alle persone anziane. I consigli per difendersi

E’ in programma oggi alle 17.30, nell’Aula magna del Polo universitario grossetano, il primo incontro informativo di contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane, organizzato nell’ambito del progetto "Over to over", finanziato tramite il Fondo per la prevenzione e il contrasto alle truffe contro gli anziani del Ministero dell’Interno. Un percorso, arrivato ormai alla quarta edizione, promosso da Comune di Grosseto e Prefettura e realizzato da Coeso Società della Salute, con la collaborazione delle Forze dell’ordine e dell’Azienda Usl Toscana sud est ed attuato dalla società Simurg Ricerche.

"Over to over" intende sensibilizzare e informare la comunità sul tema delle truffe ai danni delle persone anziane e, allo stesso tempo, mappare il fenomeno, attraverso un questionario anonimo, per "censire" il numero e le tipologie di truffe più diffuse, vedere come si modificano nel tempo e poter fare un’azione di informazione più precisa, ma anche monitorare le conseguenze psicologiche e sullo stato di benessere delle persone vittime di raggiri o di tentativi non andati a buon fine.

Nell’incontro di oggi, che è ad accesso libero e gratuito, i partecipanti potranno ricevere informazioni da mettere in pratica nella loro vita quotidiana, ma anche confrontarsi con gli altri presenti, attraverso alcune tecniche partecipative che saranno messe in pratica da esperti.

Si parte alle 17.30, dunque, con i saluti istituzionali dell’assessore al Sociale del Comune di Grosseto Maria Chiara Vazzano e un intervento di Tania Barbi, direttrice del Coeso Società della Salute. A seguire, Moreno Toigo, di Simurg Ricerche, farà una breve introduzione sul progetto e sulle iniziative in calendario e il tenente colonnello Matteo Orefice, dell’Arma dei Carabinieri, parlerà del fenomeno, delle truffe più diffuse e di come prevenirle.