Progetto Olympia de Gouges: "Libertà di essere donna" per contrastare la violenza

Saranno presentati oggi, nella Sala del Popolo, i risultati del progetto ‘Libertà di essere donna, donne in strada per contrastare la violenza’. Presenti la consigliera regionale Donatella Spadi, la direttrice del Coeso Tania Barbi, i rappresentanti delle Commissioni Pari Opportunità dell’Amiata Senese e Grossetana, nonché i sindaci dell’Amiata. Il progetto, il cui capofila è l’Associazione Olympia de Gouges, è nato con l’obiettivo di implementare azioni di contrasto alla violenza di genere sviluppando informazione e consapevolezza nonché servizi innovativi di ascolto e per valutare, con una ricerca sul campo, le caratteristiche del fenomeno stesso. Il progetto è stato finanziato da Regione e Governo. Donna Amiata Val d’Orcia, Proloco di Arcidosso, Ippogrifo ed Engea Garibaldini Volontari a Cavallo Unità Operativa Country Paradise sono i partners del progetto mentre i sostenitori sono i Comuni di Castel del Piano, Arcidosso, Scansano, Roccalbegna, Castiglion d’Orcia, Semproniano e Seggiano nonché Cantina Coop. Vignaioli Morellino di Scansano, Centro Promozione Sociale Pace, Associazione Raccontincontri, Giorgio Pellegrini. Caseificio il Fiorino, Corsini e Talenti Tintinnanti e con il patrocinio del Comune di Santa Fiora. Domani alle 17.30, al Teatro Camilleri e sempre in Santa Fiora, avrà luogo lo spettacolo ‘Facciamo rumore - Letture e musica dal vivo’ proprio a conclusione del progetto. Le letture saranno a cura del Gruppo Controscena, del Gruppo Donne Amiata e con la partecipazione di altre libere voci. Regia è di M. Teresa Delogu insieme a Paola Rocchi mentre la performance musicale è della The Velvet Soul Band.