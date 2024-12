"Profondo giallo" durante la cena nel ristorante Essenza

Domani alle 20 la cena a menù libero nel ristorante Essenza, in piazza Esperanto, a Grosseto, si trasforma in uno spettacolo grazie agli attori della "Compagnia del delitto". Uno spettacolo dal titolo "Profondo giallo" offerto ai commensali durante un originale murder-party "natalizio" in salsa grossetana, tutto giocato sulle sfumature del genere poliziesco: un crimine da risolvere prima del dessert rimanendo comodamente seduti, una sorta di gioco da tavolo ma con interpreti in carne e ossa. Informazioni: 0564 646014 o 324 8815989.