Problema viabilità. Cittadella dello studente: "Una nuova strada e traffico più scorrevole"

Viabilità a tutto tondo verso la giusta direzione di collegamento. Mai più ‘fuori’ dalla città. L’area finale di via de Barberi e della Cittadella dello studente riscontra da sempre grandi problemi di viabilità, ma pare esserci una svolta a questa situazione che soprattutto nel periodo di apertura delle scuole vede il traffico imbottigliato.

Via de Barberi sarà trasformata a breve, diventando una vera green way, che vedrà i cantieri aperti già in questa primavera. Poi dal contro commerciale "Le Palme", quindi a fine di via de Barberi, verrà realizzata una strada che passerà dietro le scuole collegandosi poi a via Aurelia sud, poco prima del Palazzo Sega. Sarà a doppio senso di marcia con marciapiede. Una chiave che aprirà il lucchetto del traffico agevolando la viabilità e l’accesso alle scuole, anche da parte dei bus e al centro commerciale. La città sarà ben collegata anche a sud. I terreni della futura strada di chi sono? Della Provincia. I lavori chi li farà? Il Comune.

Bene, penna e foglio alla mano, seduti al tavolino della sala consiliare per ratificare e firmare il protocollo d’intesa tra il Comune e la Provincia per la progettazione del nuovo asse viario di collegamento tra l’Aurelia sud e via Dei Barberi, c’erano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il presidente della Provincia Francesco Limatola, gli assessori comunali Riccardo Ginanneschi e Fabrizio Rossi.

"Sono contento – afferma il primo cittadino – di firmare il protocollo insieme a Limatola, di cui ho apprezzato la sensibilità e vicinanza alla nostra città, con grande senso civico e volontà collaborativa a dimostrazione che quando si lavora per una giusta causa e qualcosa in cui si crede anche la politica può essere messa da parte. Non tutti lo fanno, Francesco Limatola lo fa. Il progetto nasce da una criticità oggettiva, dettata da un elevato traffico veicolare".

"È stato indispensabile – dice Limatola – fare una bretella di collegamento. Migliorerà la qualità della Cittadella dello studente, area di competenza della Provincia, e la qualità della vita di chi abita e frequenta la zona. È un obiettivo di interesse pubblico evidente a cui due istituzioni non potevano collaborare. Questa opera farà il bene della città e provincia".

"Diamo – dice Ginanneschi – una prima risposta a ciò che è noto,alla strada di via dei Barberi. Cosa avverrà adesso? Una programmazione con un progetto, poi il discorso economico. Stiamo mettendo le basi per risolvere un problema della nostra città".

"È una giornata storica – afferma Rossi –, che lascerà un’impronta, toccando un tasto sensibile della zona della Cittadella dello studente. Un’asse centrale del futuro sviluppo, per una rigenerazione urbana che riporta in città un’area degradata senza sfoghi. Ridaremo ai grossetani un’area oggettivamente degradata e isolata".