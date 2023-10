Privacy e diritto all’oblio. Convegno dell’Aiga

Si intitolava "Privacy e diritto all’oblio: natura, strumenti di tutela e prospettive" il convegno organizzato dall’Associazione Italiana Giovani Avvocati, con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati che si è svolto al Granduca.

"Siamo soddisfatti dei lavori – ha commentato l’avvocato Roberto Andrea Fivizzani, presidente della Sezione Aiga –. La nostra associazione da sempre si occupa anche della formazione professionale". Al convegno erano presenti Maurizio Campagna, professore all’Università Statale di Milano e Università Bicocca, il Gip del Tribunale di Lucca, Alessandro Trinci, e la dottoressa Valentina Frediani, componente del comitato scientifico di Federprivacy. "Abbiamo voluto trattare il tema del diritto all’oblio attenendo al più ampio diritto della privacy – conclude Fivizzani – poiché la tutela dei diritti in questo ambito è sempre più centrale nella società ed economia dei dati, per cui la consapevolezza e la sensibilità di questo argomento aumentata in maniera assai rilevante".