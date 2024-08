Principio di incendio su una barca. Incidente e caduta: due feriti

Intervento nel pomeriggio di ieri a Scarlino della squadra dei vigili del fuoco per un principio di incendio in un’imbarcazione. Ad intervenire – a bordo del mezzo nautico in dotazione – è stato il personale in servizio nel presidio acquatico e l’allarme era partito per un incendio sviluppatosi all’interno del vano motore di un’imbarcazione di 19 metri all’ormeggio del porto turistico di Scarlino. Il rapido intervento della squadra dei vigili del fuoco intervenuta con l’utilizzo di estintori, ha evitato che le fiamme si propagassero oltre che al resto del natante, alle imbarcazioni ormeggiate nelle vicinanze. Sul posto anche la prima partenza del distaccamento dei vigili del fuoco di Follonica.

Un altro intervento di soccorso, ma questa volta del personale del "118", si è reso necessario poco dopo le 14 di ieri a Orbetello per un incidente stradale in via Donatori del sangue. Un ragazzo di 20 anni, alla guida di uno scooter, per cause in corso di accertamento è finito contro un’auto. Il giovane è stato soccorso dal personale della Croce rossa e trasportato in ospedale. Le sue condizioni, per fortuna, non sembravano destare precoccupazioni.

Il "118", inoltre, sempre ieri, è dovuto intervenire poco prima delle 15 per una caduta accidentale lungo il sentiero che va dal parcheggio alla spiaggia di Cala Violina, nel comune di Scarlino. Sono intervenute l’automedica di Follonica, l’ambulanza della Pubblica assistenza di Sassofortino, la squadra a piedi di Cala Violina della Croce rossa di Scarlino e Pegaso 2. Allertati anche i vigili del fuoco. La persona soccorsa è un uomo di 72 anni, trasportato al pronto soccorso di Grosseto in condizoni non gravi.