Primo trofeo ciclistico "Cerbero". Successo per i 100 anni dell’Aeronautica

"L’Amministrazione comunale è molto orgogliosa di aver ospitato una gara così importante. Abbiamo supportato l’organizzazione e siamo pronti a far diventare questo evento un momento fisso del calendario sportivo castiglionese". Il sindaco Elena Nappi saluta così il 1° Trofeo Cerbero città di Castiglione della Pescaia edizione centenario, una manifestazione ciclistica nazionale dedicata alle categorie giovanili della Federazione Ciclistica Italiana. "Il 1° Trofeo Cerbero – ha detto Giacomo Stefanelli, comandante della 121esima squadriglia Radar Remota di Poggio Ballone – è nato in modo naturale, con tanta energia ed entusiasmo, per rendere onore all’Aeronautica Militare ed alla figura del grande scrittore Italo Calvino. Abbiamo voluto fortemente organizzare questo evento per riportare una gara ciclistica Juniores di alto livello, che mancava da troppo tempo, nelle terre della Maremma"

I corridori, più di 100 alla partenza, hanno percorso 108 km da Castiglione della Pescaia, scelta da Calvino come “buen retiro” e dove lo scrittore è sepolto assieme alla moglie Esther nel cimitero di Roccamare, fino a Poggio Ballone sede della 121° Squadriglia Radar Remota dell’Aeronautica fondata nel 1923. Ha conquistato la vittoria Pietro Sterbini, portacolori del Team Coratti, al suo quarto alloro stagionale. Ad assistere alla gara tanti ex professionisti come Massimo Codol, Massimiliano Lelli ed Enrico Grimani, nonché il presidente della Federazione Ciclistica Italiana Renato di Rocco. Il percorso, un anello di circa 40 chilometri, si snoda interamente all’interno del territorio comunale. Partenza da Via Cassiopea dove alla fine è previsto anche l’arrivo.