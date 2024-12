Prevenzione furti nelle case. Intensificati i controlli da parte dei Carabinieri

Proseguono in modo intenso i controlli delle Forze dell’ordine, con i piani di controllo straordinario del territorio disposti dai Carabinieri della zona amiatina e collinare. Ciò avviene in primo luogo a seguito del constatato aumento di furti, soprattutto in danno di abitazioni, che nell’ultimo mese hanno interessato alcune frazioni isolate dei comuni di Santa Fiora, Castel del Piano e Arcidosso, ma anche alcune frazioni di Scansano. Per questo i Carabinieri delle locali stazioni sono stati impegnati in servizi perlustrativi che hanno interessato proprio le zone più periferiche dei comuni menzionati: si tratta di aree residenziali difficilmente raggiungibili, a volte poco illuminate, a ridosso di ampie zone boschive. Tutte caratteristiche che rendono queste località obiettivi potenziali per i ladri d’appartamento, e per cui i presidi locali dell’Arma hanno dedicato servizi perlustrativi mirati a individuare persone e mezzi sospetti, svolgere posti di controllo lungo le strade di accesso, fare presenza visibile a ridosso delle abitazioni. In questo quadro, fondamentale è il contributo che possono dare gli abitanti attraverso le segnalazioni di automobili e persone sospette. Una di queste segnalazioni è pervenuta pochi giorni fa ai militari della Tenenza di Arcidosso, i quali hanno rilevato effettivamente la presenza di due segni neri sulla serratura della porta d’ingresso di una casa. I proprietari, insospettiti, hanno subito informato i Carabinieri di quello che poteva anche essere un segnale lasciato da qualcuno, per un successivo atto predatorio ai danni dell’abitazione. Segnalazioni di questo tipo aiutano sono assolutamente utili sia per i cittadini che per le forze dell’ordine. In questo rapporto di comunicazione tra i cittadini e i carabinieri un ruolo centrale lo possono svolgere i gruppi di controllo di vicinato i quali anche in forma aggregata possono far pervenire segnalazioni ed elementi informativi ai Carabinieri che svolgono i servizi nelle zone dove i membri dei gruppi risiedono o hanno interessi.