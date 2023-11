Presenza di topi in città e anche nelle campagne. L’Asl: "Mantenere puliti i luoghi e niente cibo agli animali"

Segnalata all’Asl Sud Est la presenza massiccia di topi a Massa Marittima. I fattori che favoriscono la presenza di roditori sono molteplici tra le più incidenti la risorsa alimentare dovuta a rifiuti solidi e liquidi abbandonati o non correttamente conferiti. In considerazione di questi problemi, la Asl ha inoltrato per i massetani indicazioni utili da divulgare per controllare la presenza di ratti e topi. "Si invita pertanto tutta la cittadinanza a rispettare le seguenti misure – afferma il Comune –. Mantenere le aree esterne delle proprietà private, non abbandonare rifiuti, provvedere ad idonea e periodica pulizia sia dei contenitori di raccolta dei rifiuti organici". Infine "evitare di accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto rifiuti e oggetti, chiudere tutti i fori, rendere inaccessibili i locali caldaia e non distribuire alimenti a piccioni e altri animali, ad eccezione delle colonie feline".