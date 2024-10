Presentazione del volume di Franco Fortini. Ecco i "Pareri editoriali per Einaudi"

Oggi alle 18,30 la Fondazione Luciano Bianciardi presenta il volume di Franco Fortini "Pareri editoriali per Einaudi", recentemente edito da Quodlibet nella collana del Centro studi "Franco Fortini" di Siena. Introdotti da Riccardo Innocenti (comitato scientifico Flb) ne parleranno i curatori Riccardo Deiana e Federico Masci con Stefano Giovannuzzi, docente dell’Università degli studi di Perugia. L’incontro si terrà nella sede della Fondazione Luciano Bianciardi in via Adda 32 a Grosseto. Dal primo dopoguerra agli anni Novanta del Novecento, Franco Fortini svolse un’intensa attività di consulenza per alcuni dei principali editori italiani: Einaudi, Feltrinelli, Mondadori, il Saggiatore. In questo volume sono raccolte le schede di lettura e i pareri editoriali da lui scritti per Einaudi. Stefano Giovannuzzi insegna letteratura italiana contemporanea all’Università di Perugia. I suoi interessi spaziano dal primo Novecento agli anni più recenti: la ripresa della poesia nel contesto sociale e culturale degli anni settanta e ottanta. Federico Masci si è laureato con una tesi sul "Materiale e l’immaginario di Remo Ceserani". I suoi interessi di ricerca vanno dalla critica letteraria del Novecento alla storiografia della letteratura. È membro del comitato scientifico di Flb. "Un materiale illuminante – afferma Federico Masci – per cogliere la particolare concezione della letteratura del grande intellettuale toscano". Riccardo Deiana è dottore di ricerca in italianistica. I suoi interessi vertono sulla storia e filologia editoriale, la poesia contemporanea e la narrativa industriale e del lavoro. Ha scritto su Cardarelli, Ungaretti, Penna e Fortini.