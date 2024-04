Presentazione del libro "I Grifoni della Maremma"

"I Grifoni della Maremma" a Manciano per la rassegna organizzata dalla Rete Grobac delle biblioteche. Oggi, alle 17, appuntamento a "Le stanze" con l’autore del libro Francesco Falconi, a ingresso libero. L’evento si terrà in via Cavour 6 a Manciano, per il prossimo appuntamento della rassegna "La Maremma e i suoi scrittori". Questa volta si fa tappa a Manciano, per l’evento realizzato con il supporto della Biblioteca comunale "Morvidi" e che vedrà Francesco Falconi presentare al pubblico il suo romanzo, affiancato dalla storica Ilaria Cansella e dallo scrittore Carlo Legaluppi. Edito da La Corte, il romanzo di Francesco Falconi ripercorre la storia di Mario Innocenti e della sua famiglia a partire dal 1944 fino agli anni del boom economico. Un romanzo coinvolgente, tratto dalla storia vera di due famiglie che, pur essendo agli antipodi, hanno lo stesso desiderio di rivalsa, in un’Italia nel pieno del fermento politico e sociale. L’autore, nato a Grosseto nel 1976, è ingegnere delle telecomunicazioni e vive a Roma.