Prende il via la stagione ‘Autunno a Teatro’: "Cose Turche" agli ‘Unanimi’ di Arcidosso

Si parte oggi con la nuova stagione di "Autunno a Teatro", la rassegna teatrale amatoriale ospitata agli Unanimi di Arcidosso. Il cartellone è organizzato in collaborazione con la compagnia teatrale "NèArte NèParte". Primo spettacolo della stagione, (oggi alle 21) "Cose Turche" una commedia brillante di Samy Fayad e la regia di Claudio Matta portata in scena dalla compagnia teatrale Il Teatraccio di Grosseto. "Cose Turche" è la storia di una strana banda di napoletani che, guidata da un tal Vincenzo Castellano, decide all’improvviso di cambiare stile di vita svaligiando un casinò del nord. La vicenda si svolge tra intrecci, equivoci, gag esilaranti, fino a sfociare in un finale imprevedibile, imprevisto e improbabile. Per assistere allo spettacolo è ancora aperta la campagna abbonamenti oppure è possibile prenotare i biglietti singoli. Per info e prenotazioni contattare il seguente numero 347 9081631 (Irene). Per chi prenota sarà obbligatorio presentarsi alla biglietteria entro le 21 per non perdere il diritto al posto prescelto. La compagnia Il Teatraccio nasce a Grosseto nel 1985, con l’intento di far conoscere la cultura napoletana in terra di Maremma. Nel corso degli anni, la compagnia è notevolmente cresciuta, maturando e migliorandosi di spettacolo in spettacolo. Oggi fanno parte del gruppo sia giovani che meno giovani di origini prevalentemente napoletane e uno staff di truccatrici, costumiste, parrucchiere, montatori, scenografi e tecnici audio/luci. Il prossimo appuntamento è sabato 16, con la compagnia La prova generale di Ribolla che porterà in scena "Una tranquilla confusa giornata"