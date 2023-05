Premio Nozzoli, c’è Fiorella Santucci I suoi pastelli in gara a San Vincenzo

La studentessa Fiorella Santucci della 4^A del Liceo Artistico serale del Bianciardi è stata selezionata tra i candidati del premio "Nozzoli 2023" con tre opere pittoriche realizzate con la tecnica del pastello ad olio su carta. Due disegni a pastello hanno per soggetto dei bambini, mentre una terza opera, quella selezionata per il premio, raffigura una ragazza con dei gioielli etnici. Fiorella Santucci è al quarto anno del corso del Liceo artistico serale e si è sempre distinta all’interno della scuola per l’attenzione e la sensibilità prestata alla rappresentazione della figura umana, nella quale il dato visivo fenomenico si interseca con una spiccata sensibilità cromatica che trova nella tecnica pittorica del pastello secco e del pastello ad olio su carta il suo canale espressivo migliore. Il premio "Nozzoli", giusto alla seconda edizione, si terrà dal 17 al 25 giugno con un allestimento di opere di giovani artisti all’interno dello spazio espositivo della Torre di San Vincenzo, curato dalla Galleria Nozzoli di Empoli in collaborazione con Vault Art Consulting. Il premio è dedicato alla memoria del gallerista Empolese, Giuliano Nozzoli e si pone l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’arte contemporanea, mediante la selezione di artisti da presentare nella mostra.