Premio Mariella Gennai "Elaborati di alta qualità"

Fissata per venerdì 9, alle 16.30, la cerimonia conclusiva del Premio letterario "Mariella Gennai" alle Clarisse. "Il Premio da ben 18 anni si rivolge ai giovani di tutta la provincia di Grosseto coinvolgendo le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado – ha detto Grazia Gucci, assessore alle Pari Opportunità – e da qualche anno lo abbiamo aperto anche alle scuole di Livorno, oltre a prevedere una sezione speciale per la Casa circondariale. Quest’anno abbiamo inserito una nuova sezione dedicata agli audiovisivi, riservata ai gruppi -classe, consentendo ai ragazzi e alle ragazze di esprimersi anche attraverso la produzione di videospot e cortometraggi, in modo da ampliare sempre più la partecipazione. Portiamo avanti questo concorso con tanta passione e convinzione, perché crediamo che sia importante stimolare nei giovani il pensiero critico e la capacità di esprimere idee e concetti. Anche quest’anno i lavori presentati sono tutti di elevata qualità alzando sempre di più l’asticella".