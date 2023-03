Premio "Il Magnifico" Franci sul tetto d’Europa

Si chiama "Delicate Maurino" ed è stato giudicato il miglior olio d’Europa nell’undicesima edizione del "Premio Il Magnifico" ed è un riconoscimento che porta di nuovo alla ribalta internazionale il Frantoio Franci, l’azienda maremmana con sede a Montenero d’Orcia, nel territorio comunale di Castel del Piano, che continua ad occupare spazi importanti nel gotha della produzione.

"Una grande emozione premiare come il Magnifico Giorgio Franci e la sua Azienda di Montenero D’Orcia – ha dichiarato Matia Barciulli, presidente del Premio – che finalmente centra la vittoria con un olio elegante ed avvolgente, il Monovarietale Maurino, profumato ed intenso che lascia il palato eccitato con un finale pulito e persistente. E’ l’olio che nessuno deve farsi mancare".

Le premiazioni si sono svolte venerdì scorso nella Cantina Antinori a San Casciano in Val di Pesa a cura dell’associazione culturale Premio il Magnifico, European Extra Quality Olive Oil Award, che ha l’obiettivo di rendere l’olio extravergine d’eccellenza un bene prezioso e riconoscibile e che lo porta avanti da undici anni. "Promuovere la cultura dell’olio di qualità – spiegano gli organizzatori – significa al contempo tutelare le nostre radici identitarie e prendersi cura del territorio. Solo valorizzando l’olivicoltura, infatti, si combatte il rischio dell’abbandono degli oliveti che sono non solo un patrimonio estetico, ma anche una fondamentale risorsa per la biodiversità. Inoltre, riconoscere il giusto valore all’olio di qualità, permette anche la sostenibilità economica, oltre che quella ambientale. Da anni Il Magnifico collabora con il Banco Alimentare della Toscana a cui viene consegnato tutto l’olio che avanza dopo gli assaggi, nemmeno una goccia viene sprecata".

Il Magnifico è un premio indipendente e di respiro internazionale che ha l’obiettivo di valorizzare il lavoro dei produttori di extra qualità olearia europei e premia i migliori oli d’Europa con le Stelle Eqoo: il miglior olio presente in commercio per qualità, eccellenza e potenzialità di impatto sul mercato. Il processo di selezione è rigoroso e assolutamente anonimo e per garantire la segretezza degli assaggi e il corretto svolgimento del processo di selezione del vincitore l’organizzazione si è affidata a Valoritalia, ente leader in Italia per la certificazione nel settore agroalimentare.