Premio Gennai Prorogata la scadenza Adesioni fino al 17 di aprile

Prorogata alle ore 12 del 17 aprile, la scadenza del Premio letterario Mariella Gennai rivolto agli studenti delle scuole Primarie e Secondarie di I e II grado delle province di Grosseto e di Livorno. Nell’ambito del concorso è previsto anche un Premio Speciale per la Casa Circondariale di Massa Marittima. La premiazione dei vincitori si terrà il 9 giugno, alle 17 e 30, alle Clarisse, nella sala Mariella Gennai. Il Premio Mariella Gennai nasce 18 anni fa da un’idea dell’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Massa Marittima in collaborazione con la Commissione comunale per le Pari Opportunità con l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo di Mariella Gennai, esemplare donna massetana che si è sempre occupata con passione e competenza dei giovani e della scuola, sia nel ruolo di educatrice che in quello di assessore provinciale. "Questo concorso rappresenta un’esperienza formativa importante per i ragazzi –commentano Grazia Gucci assessore comunale alle Pari Opportunità e Irene Marconi, assessore comunale all’istruzione –in quanto hanno la possibilità di misurarsi con l’esercizio sempre meno consueto della scrittura, che può invece rivelarsi un’attività appassionante e coinvolgente". Quest’anno è possibile partecipare con l’elaborato testuale oppure con l’elaborazione di un contenuto audiovisivo (videospot o cortometraggio della durata massima di 5 minuti). Gli insegnanti possono coinvolgere le proprie classi proponendo i titoli come tracce di un tema in classe.