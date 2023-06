Prata, taglio delle piante Interferivano sulle linee

Lavori a Prata effettuati da "E-Distribuzione", la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica. C’è stato un intervento di manutenzione, potenziamento e sicurezza del sistema elettrico nel territorio comunale di Massa Marittima, con particolare riferimento all’area compresa tra Prata, Pian dei Mucini, Pericci e dintorni: i tecnici di una ditta specializzata, in collaborazione con l’azienda elettrica, hanno eseguito infatti un’operazione di deramificazione e taglio delle piante interferenti con la linea elettrica aerea di media tensione denominata "Boccheggiano – Prata" che fornisce energia alle zone citate. L’attività di taglio piante, concordata con gli enti preposti, è fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulle linee elettriche. E-Distribuzione può operare all’interno dell’area di competenza adiacente alle linee, mentre fuori da essa non può intervenire e non ha responsabilità. Allo stesso modo, i privati sono tenuti a intervenire nelle aree di proprietà ove transitino linee elettriche.