"Povere creature!". Il film di Lanthimos nel Cinema Tirreno

Uno dei film più acclamati dalla critica, "Povere creature!", di Yorgos Lanthimos e con Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe, sarà protagonista al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige da venerdì a domenica. Il film, vincitore del Leone d’oro di Venezia, di due Golden globe e con undici candidature agli Oscar 2024, sarà proiettato venerdì alle 18.15 e alle 21.15, in questo ultimo caso in lingua originale e sottotitolato in italiano, sabato alle 16, alle 18.15 in lingua originale e sottotitolato in italiano, e alle 21.15 e domenica alle 16.15 e 18.45.