Posti nel settore farmaceutico. Come presentare domanda

Il settore farmaceutico e medicale non conosce crisi e assume. Tutte le principali aziende del polo toscano offrono posti di lavoro: da Eli Lilly a Gsk, da Menarini a Pharmanutra. Assumono anche Esaote a Firenze (e a Genova), Aboca nell’aretino, con 24 figure ricercate al momento, Kedrion a Lucca. Per consultare le posizioni aperte e inviare il curriculum è possibile collegarsi direttamente alle sezioni ‘lavora con noi’ o ‘careers’ delle singole aziende oppure consultare le offerte di lavoro pubblicate su LinkedIn. Di recente è Eli Lilly ad aver annunciato il piano investimenti che porterà a 6mila assunzioni in Italia entro il 2025. Numerose le posizioni aperte che riguardano la sede di Sesto Fiorentino, consultabili su careers.lilly.com. Tra le figure ricercate senior brand manager, tecnici di laboratorio, un manufacturing supervisor per i reparti produttivi presenti nello stabilimento di Sesto Fiorentino.