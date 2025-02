Posti barca, ci sono gli avvisi. L’assegnazione sarà a sorteggio

MONTE ARGENTARIOSono stati pubblicati dal Comune di Monte Argentario gli avvisi per l’assegnazione dei posti barca agli ormeggi comunali. L’assegnazione avverrà tramite sorteggio pubblico tra tutti coloro che avranno presentato domanda, compilata sugli appositi modelli, entro le 12 del 7 marzo. Per quanto riguarda lo specchio acqueo di Porto Santo Stefano, gli ormeggi comunali per i quali si può fare domanda si trovano riguardano i pontili della Darsena Arturo (utilizzo annuale per 52 posti barca complessivi) e la catenaria della Pilarella (utilizzo stagionale 1 maggio - 30 settembre per 61 posti barca).

Sorteggi in programma anche alla catenaria di Porto Ercole, con utilizzo stagionale dal 1 maggio al 31 ottobre per 223 posti barca).

Il Comune ricorda agli interessati che è possibile consultare il regolamento di gestione degli ormeggi comunali e scaricare i bandi che comprendono anche i modelli di domanda dal sito. Ogni categoria avrà a disposizione posti diversi a seconda dalla metratura delle imbarcazioni che si vogliono ormeggiare.

Sul sito istituzionale dell’amministrazione comunale di Monte Argentario sono presenti anche tutte le tariffe che sono state individuate per i posti barca in questione, oltre che quelli specifici per chi transita saltuariamente nelle acque antistanti il promontorio.