Porto turistico dona al Comune 40 fioriere

Donate 40 fioriere al Comune dalla Porto Turistico Domiziano Spa. La signora Maria Grazia Bovicelli, in qualità di presidente della Società Porto Turistico Domiziano Spa con sede a Porto Santo Stefano, ha manifestato la volontà di voler donare 40 fioriere bianche a vasca, di varie dimensioni. Si tratta di 40 vasi che potrebbero essere posizionati rispettivamente in Via del Molo, alla prima rotonda di accesso a Porto Santo Stefano e nei pressi del pontile Comunale, andando ad abbellire con del nuovo arredo urbano le aree in questione. Le fioriere sono similari a quelle già installate sul lungomare di Porto Santo Stefano, acquisite in parte anche per donazione da privati. Tali fioriere, similari per tipologia e designer, possono essere installate ad integrazione e sostituzione di quelle preesistenti e ammalorate su aree pubbliche. Il ringraziamento quindi da parte del Comune. "Da parte del sindaco e di tutta l’amministrazione esprimiamo gratitudine alla società Porto Turistico Domiziano Spa per la donazione", il commento dell’ente argentarino.