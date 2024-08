Grosseto, 20 agosto 2024 – Poco dopo le 15 di oggi pomeriggio è stato attivato un intervento del 118 a Porto Santo Stefano in via panoramica per un incidente stradale.

Due motorini si sono scontrati e i feriti sono risultati essere tre. Una donna di 57 anni è stata trasportata in codice 2 a Grosseto, altre due persone con codici minori sono state trasportate al Pronto soccorso di Orbetello.

Sul posto Croce Rossa Argentario, Misericordia Porto S.Stefano, Croce Rossa Magliano e forze dell'ordine.