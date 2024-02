Polo Universitario Grossetano. Consegnate quindici borse di studio

Si è tenuta nella sala del Consiglio comunale la cerimonia di consegna delle 15 borse di studio donate dal Comune in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano e l’Università di Siena, destinate agli studenti più meritevoli del territorio. Il contributo, dal valore complessivo di 15mila euro, era stato erogato lo scorso luglio dal Comune a sostegno di studenti residenti nel territorio comunale immatricolati nell’anno 2023/2024 a un corso di laurea della Fondazione. Dopo un avviso pubblico che ha registrato una notevole partecipazione, sono state assegnate dalla commissione sei borse di studio per Infermieristica, tre Economia e commercio e Scienze economiche e bancarie, quattro Giurisprudenza, Servizi giuridici e Scienze politiche e due per Scienze storiche e del patrimonio culturale. Soddisfazione dal primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna: "Un gesto significativo reso possibile grazie alla collaborazione tra l’amministrazione, la Fondazione e l’Università degli Studi di Siena – ha detto il sindaco –. L’iniziativa testimonia il nostro impegno nel sostenere la formazione dei nostri ragazzi. Investire nelle menti del futuro è una priorità assoluta per garantire la crescita e il progresso della nostra comunità".

Guarda alla crescita degli studenti anche la delegata del rettore dell’ateneo senese per le sedi e i territori, Simona Micali. "Grosseto è un territorio di riferimento per l’Università di Siena – ha spiegato – che sente su di sé l’onore e l’onere di essere l’ateneo di riferimento della Toscana meridionale. C’è una forte volontà condivisa di investire nel futuro dei nostri studenti. E questo è stato reso possibile grazie alle istituzioni che ringraziamo".