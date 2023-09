Polo Universitario Giornata di orientamento

Domani dalle 9 alle 14 si svolgerà la "Giornata di Orientamento" nella sede cittadina dell’Università di Siena, alla Fondazione Polo Universitario Grossetano, in via Ginori 43, così da poter conoscerei percorsi formativi disponibili in città, visitare la sede con i laboratori, le aule e le biblioteche, incontrare i docenti, il personale del Polo e gli studenti tutor. Dalle 9, nell’aula delle Colonne, sarà possibile avere informazioni per la compilazione della domanda per la borsa di studio Dsu Toscana.

Gli incontri per l’orientamento, invece, sono così suddivisi.

Laurea in Economia e Commercio; Laurea in Scienze economiche e bancarie: Aula 4 (orario 10-12). Laurea in Infermieristica: aula magna 2 (orario 10.30-12.30). Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione: aula 7 (orario 9-14). Laurea in Scienze Politiche e Laurea magistrale in Scienze delle Amministrazioni: aula 6 (orario 10-12). Laurea in Scienze Storiche e del Patrimonio Culturale: aula 3 (orario 9-13). Laurea Magistrale in Giurisprudenza e Laurea in Servizi Giuridici: aula 8 (orario 11-12). "Come scegliere, come studiare": aula 2 (orario 9-14). "Come immatricolarsi e i servizi agli studenti": ore 9-14.

Per maggiori informazioni è possibile telefonare alla segreteria della Fondazione Polo Universitario Grossetano (0564 - 441137) o alla segreteria degli studenti (0577 - 235240).