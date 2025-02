Polo universitario e il fascino delle terme

Oggi alle 17 alla Fondazione Polo Universitario Grossetano il professor Roberto Farinelli terrà la conferenza do ’Andare per terme nella Toscana medievale’. Conoscevano le importanti proprietà terapeutiche delle acque e dei fanghi già i Romani, che fra i primi costruirono stabilimenti termali per la cura del corpo. La Toscana è terra ricchissima di sorgenti, attorno alle quali spesso sono stati realizzati centri benessere dove, accanto all’uso di tecnologie moderne e trattamenti basati su nuove scoperte, si è proceduto con un attento recupero di notevoli patrimoni paesaggistici e architettonici. L’incontro è organizzato dalla Società Dante Alighieri, in collaborazione con Fondazione Polo Universitario.