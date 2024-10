Polizia locale, oggi un convegno. Formazione sulla sicurezza

Parte oggi al Tatro degli Industri, il secondo convegno di studio della polizia locale e sicurezza urbana organizzato dal Gruppo Maggioli. Una giornata di formazione rivolta agli operatori di polizia locale, per aprire riflessioni sul tema della sicurezza stradale all’interno delle città, attraverso i contributi di esperti del settore e rappresentanti istituzionali. Il titolo dell’edizione 2024 è infatti "La sicurezza stradale tra norme di legge e operatività della Polizia", e si presenta come importante occasione di approfondimento e confronto dedicata ai temi legati alla sicurezza stradale, una questione sempre più centrale nel dibattito pubblico. La giornata di studio avrà inizio con i saluti istituzionali da parte di Alessio Pasquini, Comandante della Polizia municipale di Grosseto, e del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Arricchiranno l’apertura del convegno anche i saluti istituzionali in videomessaggio del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Alle 11 si terrà una tavola rotonda sull’incidentalità urbana e la sicurezza stradale fra nuove regole e cultura della sicurezza, con un focus sul ruolo della Polizia Locale, per la quale al panel degli ospiti si uniranno il Dott. Raffaele Pongelli, Ufficio Mobilità e sicurezza stradale Aci; il Dirigente Polstrada Compartimento di Firenze (in rappresentanza del Ministero dell’Interno); si aggiungerà inoltre un intervento da remoto del Presidente di Asaps Giordano Biserni.