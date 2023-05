"Pochi posti negli asili nido comunali: le famiglie sono in difficoltà"

Aperte le iscrizioni agli asili nido comunali, ma i genitori protestano per i pochi posti a disposizione. Il rischio è che alcuni genitori debbano rinunciare al lavoro estivo stagionale. A farsi portavoce è una delle mamme di Porto Santo Stefano, Diletta Alocci.

"La capienza dell’asilo nido comunale è troppo bassa rispetto alle richieste che arrivano ogni anno – sottolinea – quindi molti rimangono fuori. Soprattutto nella stagione estiva. Il bando è uscito stamani (ieri, ndr) e abbiamo fatto domanda, ma già ci hanno detto che fino a settembre non ci sarà possibilità di inserire nuovi bimbi al nido oltre a quelli già presenti. Non ci sono strutture private oltre a quelle comunali per i bambini a 0 a 36 mesi, mentre le ludoteche e i centri estivi partono dai 3 anni in su. Questo comporterà che molte mamme che vogliono lavorare per la stagione non riusciranno a organizzarsi e non potranno andare a lavorare. Un vero disagio per tante famiglie".

Le iscrizioni al servizio di asilo nido comunale di Porto Ercole e Porto Santo Stefano per l’anno scolastico 202324 resteranno comunque aperte fino al 26 maggio. Le domande devono essere presentate dai genitori dei bambini residenti nel Comune di Monte Argentario che abbiano compiuto 9 mesi di età per il nido di Porto Santo Stefano e un anno di età per il nido di Porto Ercole entro il 1° settembre 2023 o comunque entro il 31 dicembre 2023. Alla scadenza dei termini verrà stilata una graduatoria. La quota mensile è di 180 euro per l’orario a tempo ridotto senza pranzo, 240 euro per l’orario a tempo ridotto con pranzo, 300 euro per l’orario a tempo pieno. Per l’anno 2023 a queste tariffe sarà applicata una riduzione di 20 euro. Possono presentare domanda anche in genitori dei bambini non residenti, verranno però inseriti in fondo alla graduatoria e saranno tenuti al pagamento di una retta maggiorata di 100 euro.

Andrea Capitani