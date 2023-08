"Pnrr, male il Governo Progetti a forte rischio"

"Pnrr: grazie al governo Meloni rischia di saltare il progetto Senzuno". Lo scrive il Pd di Follonica. "Cosa fa un governo lungimirante in un momento di crisi? Investe in sviluppo del territorio, in ricerca, in rigenerazione e nuove tecnologie. L’esatto opposto di quanto proposto dal governo di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – aggiungono – Negli atti di ridisegno del Pnrr redatti dal governo si modificano oltre 100 obiettivi, posticipandoli a data da destinarsi e questo significa un taglio di 6milioni di euro per Follonica. Se il governo non coprirà con altre risorse i progetti già finanziati, sono a rischio molti progetti, fra i quali il più consistente è il progetto di rigenerazione urbana di Senzuno". "È inaccettabile che progetti già approvati – chiude il Pd – e in alcuni casi già cantierati, rischino di non essere realizzati. Follonica, che ha saputo vincere praticamente tutti i bandi pnrr cui ha partecipato, merita di veder realizzate le opere che le permetteranno di fare un ulteriore salto in avanti".