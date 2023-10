Rigenerazione urbana Pnrr, cento milioni di investimenti trasformeranno Grosseto

Grosseto, 5 ottobre 2023 – Prende corpo il Pnrr a Grosseto: 30 interventi, oltre 38 milioni di euro di finanziamento, oltre 4 milioni di cofinanziamento comunale, 12 milioni di cofinanziamento privato e ulteriori 20 milioni d’investimenti indiretti. Il tutto per una ricaduta stimata di oltre 100 milioni di euro complessivi. Nella mattinata di ieri, nella sala del Consiglio comunale, il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici, Riccardo Ginanneschi, hanno illustrato i singoli interventi e cronoprogramma. "Ci siamo mossi – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – in un contesto delicato, che imponeva rapidità e grande impegno. Il Pnrr rappresenta un’opportunità molto importante per il nostro Paese e, nel locale, per la nostra terra. Ma le opportunità, così come nella vita, bisogna saperle cogliere. Per questo voglio ringraziare pubblicamente gli uffici comunali che hanno lavorato per ottenere questo risultato". Adesso servirà andare avanti spediti.

«Grazie al Pnrr – spiega l’assessore Riccardo Ginanneschi – Grosseto si avvia verso un cambiamento radicale: saranno coinvolte scuole, centro storico, mobilità sostenibile, ambiente e molto altro. La nostra città avrà dunque un volto nuovo, rigenerato e riqualificato. Il capoluogo sarà più piacevole da vivere e diverrà anche più appetibile in chiave turistica. La tabella di marcia è chiara e dovrà proseguire a gran ritmo, per arrivare al 2026 con tutti gli interventi a quel punto ultimati".

Il progetto più corposo è "Pinqua" che comprende diversi interventi:" Questo progetto coinvolge, in primis, il nostro centro storico – continua l’assessore – Il primo passo è quasi ultimato, con il restauro e la valorizzazione del Bastione Cavallerizza in fase avanzata. Sono stati investiti 215.000 euro per questo intervento che verrà concluso il prossimo 13 ottobre. Quest’area sarà, quindi ,presto fruibile e sarà dedicata a spettacoli. Un milione e 210 mila euro saranno, invece, investiti per il rinnovo urbano di piazza della Palma e delle vie limitrofe che saranno soggette anche al rifacimento del manto stradale. Entro fine anno ci sarà l’aggiudicazione dei lavori così da iniziarli subito ad anno nuovo. Altri otto milioni circa verranno investiti per la demolizione e ricostruzione dell’ immobile comunale di via Saffi , dove realizzeremo 20 nuove residenze e servizi integrati all’abitare. Durante i lavori, i vari uffici dei servizi educativi e turistici verranno spostati al Marraccini e alla Chelliana, mentre quelli dell’anagrafe verranno spostati in via Oberdan e via Damiano Chiesa. Anche in questo caso, l’affidamento dei lavori è previsto per fine anno. Tre milioni e 120 mila euro verranno utilizzati per valorizzazione del Cassero Senese così da renderlo accessibile a tutti. Nei primi mesi del 2024 inizieranno i lavori".

L’assessore ai Lavori pubblici, Roccardo Ginanneschi ricordainfine che Pinqua si estende anche fuori dal centro storico. "Infatti – chiude Ginanneschi – oltre 34 milioni di euro li useremo per il recupero totale dell’ ex area Peep di via De’Barberi per la realizzazione di appartamenti di Erp e Ers"