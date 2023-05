Play area Alessio Galgani Un bando per cercare chi affidare l’area

L’Amministrazione ha pubblicato un bando per la ricerca di soggetti a cui affidare l’animazione della play area pubblica "Alessio Galgani", sulla spiaggia di Senzuno, per l’estate 2023 e con opzione per l’anno successivo. Alessio Galgani era un ragazzino di Follonica che una brutta malattia lo ha portato via troppo presto: i familiari e gli amici hanno creato questa area per ricordarlo insieme agli amici e tutte le persone che gli volevano bene. Zona che in estate si riempie di ragazzi che giocano. L’Amministrazione infatti sta cercando soggetti disponibili a svolgere attività di cura e animazione dell’area pubblica per garantire l’uso gratuito delle aree e delle attrezzature, per salvaguardare l’area da possibili atti di vandalismo, mantenerla pulita, effettuare piccole manutenzioni che non richiedono l’intervento di ditte specializzate e organizzare almeno tre eventi gratuiti accessibili a tutti per i principali sport da spiaggia. Il servizio di animazione dovrà essere garantito dal 15 giugno al 15 settembre. L’affidatario dovrà garantire la presenza giornaliera di proprio personale dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 che avrà il compito di effettuare la manutenzione ordinaria e garantire un corretto svolgimento delle attività. Le attività ordinarie saranno completamente gratuite e liberamente accessibili a tutti gli utenti della spiaggia che è e resterà a libero uso, rispettando le regole di condotta. L’Amministrazione Comunale eserciterà l’opzione per l’anno 2024 sulla base delle risorse economiche che si renderanno disponibili. Le attività proposte sono prestate a titolo gratuito. L’Amministrazione, al solo fine di sostenere il funzionamento e l’equilibrio tra le attività effettuate e gli oneri del proponente, garantisce un contributo forfettario di 6 mila euro. "La Play Area Alessio Galgani è una spiaggia libera del Comune di Follonica alla quale teniamo in modo particolare – spiega il vicesindaco Andrea Pecorini – per questo motivo abbiamo scelto di valorizzarlo con questo bando. In estate su quella spiaggia si ritrovano tantissimi giovani e vogliamo offrire un servizio adeguato e adatto al tipo di utenza. Già in passato abbiamo dato in concessione questo spazio e il risultato è sempre stato ottimo". Tutta la documentazione è disponibile sul sito web del Comune nella sezione "Bandi di gara". Le proposte entro le 12,30 del 6 giugno.